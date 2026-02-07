Налоговый кешбэк можно получать одновременно с налоговыми вычетами

С 2026 года семьи с детьми получили право на ежегодную дополнительную меру поддержки от государства. Это семейная налоговая выплата, но курирует ее СФР, а не ФНС.

Налоговый кешбэк — это льгота для родителей, чтобы вернуть часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц при соблюдении определенных условий.

В течение года официально работающие взрослые члены семьи уплачивают НДФЛ по стандартной ставке 13%, а по итогам налогового периода (календарный год) им будет сделан перерасчет налога по сниженной ставке 6% и возвращена полученная разница.

Получить выплату смогут семьи с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Получить выплату могут оба родителя, усыновителя или опекуна, имеющие гражданство РФ. При этом все члены семьи — постоянно проживают здесь, налоговые резиденты РФ. В семье минимум два ребенка до 18 лет (24 года, если они учатся на очно).

Налоговики разъяснили, что решение — кому назначить налоговый кешбэк, а кому в нем отказать — будут принимать территориальные органы Социального фонда России (СФР) на основании:

сведений, размещенных на единой цифровой платформе;

запрашиваемых СФР документов в госорганах.

Перечислять выплату будут раз в год, единым платежом на счет гражданина, открытый в российском банке.

Для получения льготы родителям нужно направить заявление в СФР через Госуслуги или МФЦ.

Расчеты налогового кешбэка делают на основе данных за предыдущий год: если родители подали заявление на выплату в 2026 году, учитывать будут прожиточный минимум, который действовал в 2025.

УФНС особо отметило, что воспользоваться выплатой родители смогут одновременно с налоговыми вычетами. То есть одно другому не противоречит.