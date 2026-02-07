Налоговый кешбэк можно получать одновременно с налоговыми вычетами
Налоговый кешбэк — это льгота для родителей, чтобы вернуть часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц при соблюдении определенных условий.
В течение года официально работающие взрослые члены семьи уплачивают НДФЛ по стандартной ставке 13%, а по итогам налогового периода (календарный год) им будет сделан перерасчет налога по сниженной ставке 6% и возвращена полученная разница.
Получить выплату смогут семьи с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе.
Получить выплату могут оба родителя, усыновителя или опекуна, имеющие гражданство РФ. При этом все члены семьи — постоянно проживают здесь, налоговые резиденты РФ. В семье минимум два ребенка до 18 лет (24 года, если они учатся на очно).
Налоговики разъяснили, что решение — кому назначить налоговый кешбэк, а кому в нем отказать — будут принимать территориальные органы Социального фонда России (СФР) на основании:
сведений, размещенных на единой цифровой платформе;
запрашиваемых СФР документов в госорганах.
Перечислять выплату будут раз в год, единым платежом на счет гражданина, открытый в российском банке.
Для получения льготы родителям нужно направить заявление в СФР через Госуслуги или МФЦ.
Расчеты налогового кешбэка делают на основе данных за предыдущий год: если родители подали заявление на выплату в 2026 году, учитывать будут прожиточный минимум, который действовал в 2025.
УФНС особо отметило, что воспользоваться выплатой родители смогут одновременно с налоговыми вычетами. То есть одно другому не противоречит.
Комментарии1
асланбэк....
а закон аб русской языке на эту хню будет действовать?