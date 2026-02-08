Стандартный вычет дают в двойном размере только в 3 случаях
Вычет на детей предоставляют в двойном размере, если:
Гражданин — единственный родитель. Это когда второй родитель не указан в свидетельстве о рождении, умер, объявлен умершим или без вести пропавшим.
Второй родитель отказался от получения вычета в пользу другого родителя.
Гражданин — единственный усыновитель, опекун или попечитель.
Размер вычета для единственного родителя:
на первого ребенка — 2 800 рублей;
на второго — 5 600;
на третьего и последующих детей — 12 000;
на ребенка-инвалида — 24 000 рублей.
Вычет положен ежемесячно, пока совокупный доход за год не превысит 450 тысяч рублей.
УФНС указало: если вычет не получен по месту работы за предыдущие три года, но налогоплательщик имел на него право, он может подать декларацию 3-НДФЛ.
