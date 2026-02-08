Стандартный вычет дают в двойном размере только в 3 случаях

Размер ежемесячного налогового вычета по НДФЛ на детей зависит от статуса родителя.

Вычет на детей предоставляют в двойном размере, если:

Гражданин — единственный родитель. Это когда второй родитель не указан в свидетельстве о рождении, умер, объявлен умершим или без вести пропавшим. Второй родитель отказался от получения вычета в пользу другого родителя. Гражданин — единственный усыновитель, опекун или попечитель.

Размер вычета для единственного родителя:

на первого ребенка — 2 800 рублей;

на второго — 5 600;

на третьего и последующих детей — 12 000;

на ребенка-инвалида — 24 000 рублей.

Вычет положен ежемесячно, пока совокупный доход за год не превысит 450 тысяч рублей.

УФНС указало: если вычет не получен по месту работы за предыдущие три года, но налогоплательщик имел на него право, он может подать декларацию 3-НДФЛ.