📃 При первом получении вычетов на детей нужны документы

Заявление на стандартный налоговый вычет подавать не нужно, если у работодателя есть сведения о детях работника. Но если налогоплательщик впервые получает такой вычет, то необходимы подтверждающие документы:

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка ЗАГС об отсутствии факта госрегистрации брака (для подтверждения статуса единственного родителя);

справка об установлении инвалидности и удостоверение, если ребенок инвалид;

справка об очной форме обучения, выданная образовательным учреждением.

Заместитель руководителя УФНС по Новгородской области Юлия Чван пояснила, что налогоплательщикам, имеющим право более чем на один стандартный вычет, предоставят максимальный из соответствующих вычетов. При этом вычет на детей положен независимо от предоставления других стандартных вычетов.

С 1 января 2025 размер стандартного вычета составляет: на первого ребенка – 1 400 рублей;

на второго — 2 800;

на третьего и последующих детей – 6 000;

на ребенка-инвалида – 12 000 рублей.

Вычет на ребенка предоставляют до месяца, в котором доход с начала года превысил 450 000 рублей.

При определении размера вычета учитывается общее количество детей. Причем первый ребенок — самый старший по возрасту независимо от того, предоставляется на него вычет или нет, уточнили налоговики.

Если налогоплательщику не был предоставлен стандартный вычет работодателем или в меньшем размере, то по окончании года можно обратиться за вычетом в ИФНС по месту жительства или в МФЦ, представив декларацию по форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами.