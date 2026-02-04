Президент: нужно добиться восстановления темпов роста экономики, улучшать деловой климат

В 2025 году ВВП вырос только на 1%, для сравнения — в 2024 году показатель увеличился на 4,3%.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 3 февраля 2026 года заявил, что нужно восстановить темпы роста экономики, улучшить деловой климат, нарастить инвестиционную активность и производительность труда.

По итогам 2025 года ВВП вырос на 1%, что ниже показателя 2024 года (+4,3%) и 2023 года (+4,1%). Такое замедление было ожидаемым, даже «рукотворным», поскольку связано с действиями по снижению инфляции. Если в 2024 году инфляция была 9,5%, то под конец 2025 — 5,6%.

«Нужно контролировать не только динамику цен – важно видеть всю картину, все макроэкономические показатели», — сказал Владимир Путин.

По данным на 26 января 2026 года инфляция составила 6,4%. Она ускорилась из-за перенастройки налоговой системы и повышения НДС. Однако по оценкам кабмина и Центробанка, влияние этих изменений на рост цен будет краткосрочным.

К концу года ожидается, что инфляция снова снизится примерно до 5%.