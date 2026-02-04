✅ Для НДС-лимита на УСН считают только доход без уменьшения на расходы
Для определения права на освобождение от НДС при упрощенке имеют значение только доходы (выручка).
Если ИП применяет УСН «доходы минус расходы», то база для налога по УСН у него — разница между доходами и расходами.
Но для целей подсчета лимита по НДС расходы значения не имеют.
Учитываются только доходы, то есть выручка.
Об этом предупреждает ФНС в письме от 29.10.2025 № ЗГ-2-3/16525@.
Пример
За 2025 год у ИП доходы составили 25 млн рублей, расходы – 19 млн.
База по УСН = 25 млн – 19 млн = 6 млн руб.
С 2026 года этот ИП будет платить НДС, так как его доход за 2025 год (25 млн) больше лимита (20 млн).
