🙋 Самозанятых женщин могут освободить от налога на год после родов

Сейчас после рождения ребенка плательщицы НПД не имеют права на налоговые льготы.

Депутаты от ЛДПР предлагают дать право самозанятым женщинам не платить НПД в течение года после рождения ребенка.

Законопроект направлен на заключение в кабмин.

«ЛДПР предлагает освободить самозанятых женщин от уплаты налога на профессиональный доход сроком на один год после рождения ребенка. Дать матери время спокойно войти в новый этап жизни, вырастить малыша и сохранить свое дело, не теряя легальный статус и клиентов», — прокомментировал инициативу депутат Леонид Слуцкий.

Предлагается дополнить закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» новой статьей.

Самозанятые женщины смогут в течение одного года со дня рождения ребенка подать в налоговую заявление о предоставлении льготы. Освобождение будет действовать один год, начиная с первого дня налогового периода, в котором дадут льготу.

Действующее законодательство не предусматривает специальных мер налоговой поддержки самозанятых женщин после рождения ребенка, отметили депутаты.

Но женщины составляют значительную часть плательщиков НПД. Предложенная мера поможет им сохранить занятость и продолжить работу в период материнства, а также будет способствовать поддержке семей и росту рождаемости.