Ozon с 6 апреля 2026 повысит комиссии для некоторых товаров

Площадка снизит тарифы на логистику, но поменяет тарифы для разных ценовых сегментов.

Маркетплейс Ozon с 6 апреля 2026 года увеличит комиссии для продавцов. Об изменениях сообщает пресс-служба площадки.

«С 6 апреля мы также изменим комиссии за продажу для части категорий товаров. Они станут выше, однако это не затронет товары стоимостью до 300 рублей, для которых комиссия останется прежней», — пишет маркетплейс.

Также с 6 апреля будут снижены тарифы на логистику и упростят расчет для обеих схем работы:

когда товары хранятся и обрабатываются на складе Ozon (FBO);

когда продавец хранит товары у себя и отправляет их сам (FBS).

Маркетплейс перейдет на фиксированные цены на перевозку товара – они будут устанавливаться в зависимости от направления и объема.

Для FBO доставка подешевеет для всех товаров от 5 л, а для FBS – почти для всех товаров любого объема. Это касается и обратной логистики.

«Сейчас доставка кофемашины объемом 80 литров из Москвы в Казань стоит 1 241 ₽ на FBO и 1 919 ₽ на FBS. С 6 апреля начнем брать за перевозку этой же кофемашины всего 595 ₽ и на FBS, и на FBO — то есть в 3-4 раза меньше в зависимости от схемы», — пояснила пресс-служба.

Среднее время доставки заменят более простой и понятной системой. Наценка от 0 до 8% будет только за продажи вне локальных кластеров. Причем наценка будет распространяться только на тот товар, который закажут в другой кластер.

Так продавцы смогут не держать много товаров там, где их мало заказывают.

Представители компании заверяют, что в итоге снижение цен на логистику и отмена среднего времени доставки перекроют повышение комиссии.

