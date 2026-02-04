В реестре недобросовестных работодателей оказалось больше 650 компаний и ИП

Чаще всего трудовое законодательство нарушают ИП из сферы общепита, торговли, клининга, строительства и охранных услуг.

На начало февраля 2026 года в реестре недобросовестных работодателей насчитали 656 компаний и предпринимателей. С начала года в него попало 53 организации.

Роструд начал вести такой список с 2025 года. В нем оказываются предприятия, которые нарушают права работников. Например, платят зарплату ниже МРОТ, меняют формат договора для экономии на налогах. Об этом пишут «Известия».

Больше всего в реестре ИП, но есть и крупные организации. Например, кондитерская фабрика «Жако», Кумертауское авиационное производственное предприятие, группа компаний по вывозу отходов «Чистый город».

«Если в ходе проверки территориальные органы Роструда или правоохранители выявят признаки нелегальной занятости, то работодателя включат в такой реестр на срок до одного года. Однако при досрочном устранении выявленных нарушений организацию могут исключить из перечня раньше установленного срока», — сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Чаще всего трудовое законодательство нарушают в торговле, общепите, строительстве, логистике, клининге и в охранных услугах. Крупные издержки провоцируют работодателей минимизировать расходы, в том числе с применением серых схем и неформальной занятости.

Предприниматели, которые оказались в реестре недобросовестных работодателей, рискуют получить повышенное внимание контрольных и надзорных органов, потерять доступ к господдержке. Для сотрудников это означает снижение социальных гарантий, утрату части пособий и угрозу незаконного увольнения.

