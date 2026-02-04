🚙 Угонщики переключились на бюджетные автомобили: лидером 2025 года стал Geely

Зимний период — самый активный для угощников, с декабря по февраль они совершают 58% краж.

В 2025 году изменились предпочтения преступников, которые угоняют автомобили. С премиальных машин они переключились на бюджетные. Об этом сказано в исследовании аналитиков ВСК, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Лидером краж стал Geely, к которого 15% угонов. Также самыми угоняемыми машинами стали Kia (11%) — преимущественно Stinger, LADA (8%) — угоняли все Granta, Hyundai (8%) — Creta и SANTA FE, а также Toyota (8%) — все Land Cruiser.

«На долю хищений премиальных авто пришлось 15% страховых случаев (для сравнения, 26% в 2024 году). Среди них – LIXIANG (4%), Lexus (4%), Mercedes-Benz и Land Rover (по 3,5%)», — говорится в исследовании.

Грузовой транспорт стали угонять на 0,5% чаще: в 2025 году — 8%, тогда как в 2024 — 7,5%. Лидером в этой категории стал китайский FAW.

31% угонов совершают в Москве, 19% — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Чаще всего злоумышленники действуют в зимний период, на это время приходится 58% преступлений.