Когда ИП могут отказать в выкупе недвижимости без торгов — разъяснение 2026 Верховного суда

Предпринимателю отказали в преимущественном праве на выкуп имущества, которое было изъято из-за коррупции. Такая приватизация должна проходить только на торгах.

ВС РФ рассмотрел дело предпринимателя, которому Росимущество отказала в выкупе арендуемого нежилого помещения, которое обратили в доход государства по делу о коррупции.

Прежний собственник заключил с предпринимателем договор аренды на неопределенный срок, а затем арендатор подал заявление на выкуп помещения, ведь у него есть преимущественное право — статус субъекта МСП.

Росимущество отказало в этом, поскольку изъятое имущество из-за коррупции нужно продавать только на торгах. Суды трех инстанций поддержали ведомство, как и Верховный суд.

«Право на выкуп без торгов может возникать лишь у арендаторов государственного или муниципального имущества, заключивших договор на конкурентной основе, использующих помещение по назначению и вносящих арендную плату на условиях, установленных для публичного имущества», — сказано на сайте ВС.

В этом случае ИП не участвовал в конкурсе и не использовал большую часть помещения, поэтому суд признал отказ Росимущества законным.