В «белые списки» Минцифры добавили сервисы ФНС, операторов ЭДО и онлайн-кассы
В список цифровых платформ, которые будут доступны даже в период отключения мобильного интернета добавили новые компании. В перечень вошли банки, СМИ, службы доставки.
Минцифры добавило в «белый список»:
банки ВТБ и ПСБ;
с
лужбы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат»;
сервисы ФНС для налогоплательщиков;
оператора электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
онлайн-кассы «Эвотор»;
мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
Также в перечень включили компанию «Росагролизинг», «Детский мир», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», «Мегамаркет», медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».
«В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные», — сказано на сайте Минцифры.
Списки формируются по согласованию с ведомствами, которые отвечают за безопасность.
Начать дискуссию