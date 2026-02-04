В «белые списки» Минцифры добавили сервисы ФНС, операторов ЭДО и онлайн-кассы

Пользователи получат доступ к сервисам налоговой даже при ограничениях в работе мобильного интернета.

В список цифровых платформ, которые будут доступны даже в период отключения мобильного интернета добавили новые компании. В перечень вошли банки, СМИ, службы доставки.

Минцифры добавило в «белый список»:

банки ВТБ и ПСБ;

с лужбы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат»;

сервисы ФНС для налогоплательщиков;

оператора электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;

онлайн-кассы «Эвотор»;

мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;

оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

Также в перечень включили компанию «Росагролизинг», «Детский мир», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», «Мегамаркет», медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».

«В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные», — сказано на сайте Минцифры.

Списки формируются по согласованию с ведомствами, которые отвечают за безопасность.