Для трудовых мигрантов запустят новое мобильное приложение

Кабмин планирует до 1 декабря 2026 года создать приложение для эксперимента с целевым набором иностранных работников.

В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов.

Это указано в планах кабмина. Ответственными назначили МВД и Минцифры.

Приложение должно быть создано до 1 декабря 2026 года и будет применяться для участия иностранцев в эксперименте по апробации механизмов организованного набора трудовых мигрантов (кроме Москвы и Московской области).

Эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов пройдет в 2027-2029 годах. Иностранцы будут проходить проверки в своих странах, затем приедут напрямую к конкретным работодателям, а не будут искать работу по приезду в РФ.

Сейчас с Москве и Московской области применяется мобильное приложение «Амина» для миграционного контроля. Через него иностранцы могут удаленно уведомлять МВД об адресе места своего проживания и его изменении. Также приложение передает в МВД данные о геолокации устройства, на котором оно установлено.