Для трудовых мигрантов запустят новое мобильное приложение
В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов.
Это указано в планах кабмина. Ответственными назначили МВД и Минцифры.
Приложение должно быть создано до 1 декабря 2026 года и будет применяться для участия иностранцев в эксперименте по апробации механизмов организованного набора трудовых мигрантов (кроме Москвы и Московской области).
Эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов пройдет в 2027-2029 годах. Иностранцы будут проходить проверки в своих странах, затем приедут напрямую к конкретным работодателям, а не будут искать работу по приезду в РФ.
Сейчас с Москве и Московской области применяется мобильное приложение «Амина» для миграционного контроля. Через него иностранцы могут удаленно уведомлять МВД об адресе места своего проживания и его изменении. Также приложение передает в МВД данные о геолокации устройства, на котором оно установлено.
Комментарии2
К цифровому ошейнику добавят еще и цифровые наручники.