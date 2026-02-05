8146 ОК БСН моб
АУСН

ФНС: нужно ли на АУСН сдавать отчетность по сотруднику, если нет выплат

Сведения представляют только при выплате дохода работнику.

С 1 января 2026 ООО перешло на АУСН. Расчетного счета нет, зарплату не начисляют и не платят. Сотрудника (директора) в личном кабинете автоУСН на портале налоговой добавили.

Нужно ли ежемесячно указывать какие-то сведения о том, что нет начислений и выплат. Или без таких сведений налоговая будет считать, что выплат не было, спросил налогоплательщик.

Сведения представляются только при выплате дохода сотрудникам (директору), ответили налоговики.

Это указано в ст. 17 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

