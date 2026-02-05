8148 ОК УСН моб
🔴 Вебинар: 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти проверку →
АУСН

Налоговики разъяснили нюансы учета на АУСН выплат от маркетплейса

ФНС рекомендует вносить взаимозачеты в ЛК автоУСН по дате отчета маркетплейса.

ИП на АУСН получает доход от маркетплейса. Деньги за вычетом комиссий МП приходят на расчетный счет.

Но доходы за январь 2026 приходят частично в январе, частично в феврале (еженедельно). Поделить их невозможно, так как отчетные документы маркетплейса формируются за полный месяц (январь).

Как считать базу и налог за январь – по отчетным документам (за месяц) или делить отчет о реализации по датам перечисления средств, и делить доходы на январь и февраль, спрашивает ИП.

«Сведения о взаимозачетах рекомендуем вносить в ЛК автоУСН по дате формирования отчета агента», — ответили налоговики.

Деньги, поступившие на расчетный счет, учитывают на основании сведений, полученных от банков.

Читайте, как поменять банк при АУСН:

Ответил на вопрос
Оксана Сутормина
из

Смена основного банка при АУСН

При подаче заявления на АУСН основным банком был выбран Альфа, сейчас ИП хочет его закрыть. Как выбрать другой банк Озон?

Читать полностью

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум