Налоговики разъяснили нюансы учета на АУСН выплат от маркетплейса

ФНС рекомендует вносить взаимозачеты в ЛК автоУСН по дате отчета маркетплейса.

ИП на АУСН получает доход от маркетплейса. Деньги за вычетом комиссий МП приходят на расчетный счет.

Но доходы за январь 2026 приходят частично в январе, частично в феврале (еженедельно). Поделить их невозможно, так как отчетные документы маркетплейса формируются за полный месяц (январь).

Как считать базу и налог за январь – по отчетным документам (за месяц) или делить отчет о реализации по датам перечисления средств, и делить доходы на январь и февраль, спрашивает ИП.

«Сведения о взаимозачетах рекомендуем вносить в ЛК автоУСН по дате формирования отчета агента», — ответили налоговики.

Деньги, поступившие на расчетный счет, учитывают на основании сведений, полученных от банков.

