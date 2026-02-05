Налоговики разъяснили нюансы учета на АУСН выплат от маркетплейса
ИП на АУСН получает доход от маркетплейса. Деньги за вычетом комиссий МП приходят на расчетный счет.
Но доходы за январь 2026 приходят частично в январе, частично в феврале (еженедельно). Поделить их невозможно, так как отчетные документы маркетплейса формируются за полный месяц (январь).
Как считать базу и налог за январь – по отчетным документам (за месяц) или делить отчет о реализации по датам перечисления средств, и делить доходы на январь и февраль, спрашивает ИП.
«Сведения о взаимозачетах рекомендуем вносить в ЛК автоУСН по дате формирования отчета агента», — ответили налоговики.
Деньги, поступившие на расчетный счет, учитывают на основании сведений, полученных от банков.
