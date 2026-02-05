📅 Роструд уточнил, как перевести работника на четырехдневную рабочую неделю

Для перехода на четырехдневку по соглашению сторон достаточно только заключить допсоглашение к трудовому договору.

Роструд спросили – достаточно ли для перехода на четырехдневную рабочую неделю по соглашению сторон только заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, или нужно заявление сотрудника.

Дополнительного соглашения будет достаточно, ответило ведомство.

Это установлено ч. 1 ст. 93 ТК: по соглашению сторон трудового договора может устанавливаться неполное рабочее время, как на любой срок, так и бессрочно.

Заявление сотрудника в этой ситуации необязательно.