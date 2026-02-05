🤖 Вакансий с робототехникой стало на 13% больше

В профессиях, где автоматизация повышает эффективность производства, специалисты, использующие робототехнику, востребованы еще больше.

Число вакансий, связанных с использованием робототехники, в 2025 году выросло на 13%.

Такие данные получили Авито Работа и Центр развития промышленной робототехники (ЦРПР) университета Иннополис.

Больше всего спрос вырос в профессиях, где автоматизация становится инструментом повышения эффективности производства:

в промышленности — количество таких вакансий выросло на 32%;

среди строителей и ремонтников – на 30%.

Увеличение спроса на кадры связано с расширением парка оборудования.

В 2024 году в России насчитывалось 20 864 промышленных робота. Если останется господдержка, этот рынок продолжит расти, считают в ЦРПР университета Иннополис, и прогнозируемое число роботов может составить:

27 528 единиц — в 2025 году;

36 333 — к 2026 году;

104 320 — к 2030 году.

Каждому новому роботу нужны специалисты для его разработки, программирования, интеграции в производственную линию и дальнейшего обслуживания.

«Рост числа единиц техники закономерно создает дефицит квалифицированных инженерных кадров. По результатам нашего опроса 71 компании российского рынка промышленной робототехники, 43% респондентов сталкиваются с нехваткой инженеров по автоматизации, 41% — конструкторов. Также 35% компаний отметили дефицит инженеров‑электронщиков, а 31% — программистов роботов», — рассказал директор ЦРПР университета Иннополис Николай Смирнов.

55% участников российского рынка робототехники работают на машиностроение и металлообработку, еще 33% — в сфере автопрома. На судостроение и пищевую промышленность приходится 29% и 28% соответственно.