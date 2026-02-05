Обеспечительный платеж – это неналоговая база на АУСН
Компании на автоУСН пришла сумма обеспечительного платежа по договору аренды нежилого помещения. Банк разметил поступление как приход. Но это возвратный платеж, и его необходимо разметить как неналоговую базу, считает налогоплательщик.
Согласно п. 2 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, доходы, указанные в ст. 251 НК, не учитываются в налоговой базе.
«В частности, это доходы в виде имущества, имущественных прав, полученные в форме залога, задатка, обеспечительного платежа в качестве обеспечения обязательств», — ответили налоговики.
То есть такой платеж нужно переразметить в личном кабинете банка как «неналоговая база».
