Снижение ключевой ставки — самое вероятное решение ЦБ, считают эксперты
13 февраля 2026 года состоится заседание совета директоров Центробанка, на котором примут очередное решение о ключевой ставке. Сейчас она 16% годовых. Большинство экспертов уверены, что регулятор продолжит снижать это значение, но действовать будет осторожно.
Начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Дмитрий Дворников объяснил, что на решение о ключевой ставке повлияет два противоположных фактора:
первый — необходимость обуздать повышенные инфляционные ожидания, оценить последствия повышения НДС, что приведет к смягчению денежно-кредитной политики;
второй фактор — конкуренция банков за деньги населения в условиях оживления кредитования и необходимость поддержать привлекательность вкладов.
Эксперт считает, что ключевую ставку могут снизить на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых. Такой же позиции придерживается начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. Он считает, что все будет зависеть от доходностей ОФЗ и ожиданий участников рынка.
Аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов ожидает, что ЦБ сохранит ставку 16%, чтобы убедиться в том, что скачок инфляции в начале года был временным явлением.
Специально для «Клерка» комментирует Алла Милютина — налоговый консультант, эксперт по финансам и инвестициям с опытом более 25 лет:
«Совет директоров ЦБ примет решение по ключевой ставке в пятницу 13 февраля. Из-за крайне высоких показателей недельной инфляции, похоже, что инфляция за январь составит 2%. Учитывая таргет ЦБ 4% и масштабную индексацию регулируемых тарифов осенью 2026 года, кажется, что ставку нужно сохранять высокой до середины года.
Но ЦБ смотрит на данные о месячной инфляции, а не о недельной, там другой состав товаров и услуг. А месячные данные выйдут 13 февраля, но вечером, то есть уже позже решения по ставке. Подозреваю, что ЦБ сможет узнать их на несколько часов раньше и учтет их при принятии решения. Я сохраняю оптимизм, рассчитываю на снижение ставки на 0,5 пп.» — считает Милютина.
Она добавила, что текущий уровень страха на рынке уже привел к росту доходностей длинных ОФЗ выше 15%, что сделало их по соотношению риска и доходности интереснее большинства корпоративных облигаций.
