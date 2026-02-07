Снижение ключевой ставки — самое вероятное решение ЦБ, считают эксперты

Несколько экспертов дали прогнозы о решении Центробанка по ключевой ставке, которое регулятор примет уже 13 февраля 2026 года. Большинство уверено, что будет снижение, но небольшое.

13 февраля 2026 года состоится заседание совета директоров Центробанка, на котором примут очередное решение о ключевой ставке. Сейчас она 16% годовых. Большинство экспертов уверены, что регулятор продолжит снижать это значение, но действовать будет осторожно.

Начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Дмитрий Дворников объяснил, что на решение о ключевой ставке повлияет два противоположных фактора:

первый — необходимость обуздать повышенные инфляционные ожидания, оценить последствия повышения НДС, что приведет к смягчению денежно-кредитной политики;

второй фактор — конкуренция банков за деньги населения в условиях оживления кредитования и необходимость поддержать привлекательность вкладов.

Эксперт считает, что ключевую ставку могут снизить на 50 базисных пунктов — до 15,5% годовых. Такой же позиции придерживается начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. Он считает, что все будет зависеть от доходностей ОФЗ и ожиданий участников рынка.

Аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов ожидает, что ЦБ сохранит ставку 16%, чтобы убедиться в том, что скачок инфляции в начале года был временным явлением.

Специально для «Клерка» комментирует Алла Милютина — налоговый консультант, эксперт по финансам и инвестициям с опытом более 25 лет:

«Совет директоров ЦБ примет решение по ключевой ставке в пятницу 13 февраля. Из-за крайне высоких показателей недельной инфляции, похоже, что инфляция за январь составит 2%. Учитывая таргет ЦБ 4% и масштабную индексацию регулируемых тарифов осенью 2026 года, кажется, что ставку нужно сохранять высокой до середины года. Но ЦБ смотрит на данные о месячной инфляции, а не о недельной, там другой состав товаров и услуг. А месячные данные выйдут 13 февраля, но вечером, то есть уже позже решения по ставке. Подозреваю, что ЦБ сможет узнать их на несколько часов раньше и учтет их при принятии решения. Я сохраняю оптимизм, рассчитываю на снижение ставки на 0,5 пп.» — считает Милютина.

Она добавила, что текущий уровень страха на рынке уже привел к росту доходностей длинных ОФЗ выше 15%, что сделало их по соотношению риска и доходности интереснее большинства корпоративных облигаций.