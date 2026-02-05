ЦБ: рынки допускают паузу в снижении ключевой ставки
Банк России выпустил бюллетень «О чем говорят тренды», в котором сказано, что рынки допускают паузы в снижении ключевой ставки. Эти ожидания согласуются с сигналом регулятора о поддержке жестких условий кредитования продолжительное время.
«Поддержание жестких ДКУ на протяжении 2025 г. замедлило темпы расширения агрегированного спроса до более устойчивых, и по итогам года рост ВВП, вероятно, сложился вблизи нижней границы прогнозного диапазона в 1-2%», — сказано в бюллетене.
В 2025 году фактическая инфляция в 5,6% оказалась ниже февральских ожиданий (7-8%). Среднегодовая ключевая ставка составила 19,1%, что близко к прогнозу регулятора на 2025 год — 19-22%.
Согласно текущему прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2026 года составит 4-5%. Из-за повышения НДС до 22% станет больше проинфляционных факторов, для сдерживания которых нужны осторожные решения по ключевой ставке и поддержание жестких условий денежно-кредитной политики.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд