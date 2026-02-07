Какие новые обязанности на УСН у тех, кто будет впервые платить НДС
Все налогоплательщики НДС независимо от выбранной ставки (22% или 5%, 7%) с 2026 года должны соблюдать установленный порядок документооборота:
Документ/Действие
Пояснение
Декларация по НДС
Сдается ежеквартально в электронной форме не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. При опоздании с первым отчетом — не оштрафуют.
Уплата НДС
Равными долями в течение трех месяцев, следующих за отчетным кварталом, — не позднее 28-го числа каждого месяца.
Счета-фактуры
Необходимо выставлять в течение 5 календарных дней с даты отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).
Для расчетов с физлицами допустимо оформление сводного документа.
Кассовые чеки
С 2026 года в каждом кассовом чеке должна быть обязательно указана применяемая ставка НДС (например — 22%, 10%, 5%).
Лимит в 20 млн рублей контролируется не только по итогам 2025 года, но и нарастающим итогом в течение текущего налогового периода. Если в 2026 году доходы, рассчитанные с начала года, превысят 20 млн, право на освобождение от НДС утрачивается. Обязанность исчислять и уплачивать НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором было зафиксировано превышение.
Например, если лимит превышен в мае 2026, начислять НДС на операции нужно будет начиная с июня.
Об этом рассказала начальник отдела камеральных проверок ИФНС России № 31 по г. Москве Лидия Шефер.
