Какие новые обязанности на УСН у тех, кто будет впервые платить НДС

С 1 января 2026 года для компаний и ИП на упрощенной системе налогообложения вступили в силу новые правила работы с НДС.

Все налогоплательщики НДС независимо от выбранной ставки (22% или 5%, 7%) с 2026 года должны соблюдать установленный порядок документооборота:

Документ/Действие Пояснение Декларация по НДС Сдается ежеквартально в электронной форме не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. При опоздании с первым отчетом — не оштрафуют. Уплата НДС Равными долями в течение трех месяцев, следующих за отчетным кварталом, — не позднее 28-го числа каждого месяца. Счета-фактуры Необходимо выставлять в течение 5 календарных дней с даты отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг). Для расчетов с физлицами допустимо оформление сводного документа. Кассовые чеки С 2026 года в каждом кассовом чеке должна быть обязательно указана применяемая ставка НДС (например — 22%, 10%, 5%).

Лимит в 20 млн рублей контролируется не только по итогам 2025 года, но и нарастающим итогом в течение текущего налогового периода. Если в 2026 году доходы, рассчитанные с начала года, превысят 20 млн, право на освобождение от НДС утрачивается. Обязанность исчислять и уплачивать НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором было зафиксировано превышение.

Например, если лимит превышен в мае 2026, начислять НДС на операции нужно будет начиная с июня.

Об этом рассказала начальник отдела камеральных проверок ИФНС России № 31 по г. Москве Лидия Шефер.