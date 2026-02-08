Налоговики подсказали, как избежать ошибок в начислениях налогов на имущество за 2025 год

Организации могут действовать на опережение, и до выписки ЕГРН отправить в налоговую информационные письма и подтверждающие документы.

Компании могут до 1 марта 2026 года направить в налоговый орган информационные письма и подтверждающие документы, если их имущество — транспортные средства, земельные участки или объекты недвижимости — по закону не подлежит налогообложению.

При наличии документальных оснований такие сведения учтут при формировании расчетов за 2025 год. Это позволит избежать ошибочных начислений и связанных с ними пояснений налогоплательщиков, пояснило УФНС.

«Таким образом, заблаговременная проверка и уточнение сведений — простой и эффективный способ обеспечить точность и упростить процесс расчета налогов в период массовой рассылки сообщений», — резюмировали налоговики.

Чтобы сверить данные о транспортных средствах и недвижимости в налоговых базах, организация может запросить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Получить выписку можно двумя способами:

обратиться в ИФНС — документ подготовят бесплатно в течение пяти рабочих дней с момента регистрации запроса;

воспользоваться личным кабинетом юрлица на сайте ФНС — выписка сформируется в электронном виде, подавать отдельное заявление не нужно.

Получив выписку, следует сопоставить указанные в ней данные со своими документами. При расхождениях важно уведомить об этом налоговый орган — направить обращение с указанием объектов, по которым есть нестыковки.

Для ускорения процесса корректировки лучше приложить к сообщению документы-основания о характеристиках соответствующих объектов.

Специалисты налоговой проведут проверку и внесут необходимые изменения в реестр.