😷 Работники смогут официально трудиться на больничном без листка нетрудоспособности: законопроект внесли в Госдуму

Законопроект, устанавливающий право в некоторых случаях работать в дистанционном режиме в период нетрудоспособности без оформления больничного, внесли в Госдуму 5 февраля 2026 года.

«Внесенным законопроектом мы предложили закрепить в правовом поле механизм "временного адаптивного режима труда", в рамках которого можно будет в некоторых случаях, когда опасности для здоровья нет, переходить на дистанционный режим работы», — сообщил один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В ТК добавят статью, которая устанавливает особый режим работы при временной потере работоспособности – «временный адаптивный режим труда». Этот режим предусматривает выполнение трудовой функции во время болезни при обеспечении работодателем условий труда, адаптированных к состоянию здоровья работника, без оформления официального больничного с сохранением среднего заработка.

Такой режим может использоваться только с согласия работника в соответствии с медицинским заключением и предусматривает в том числе удаленную работу, добавили депутаты.

Адаптивный режим труда можно будет устанавливать как на весь период нетрудоспособности, так и на часть этого периода. Для его установления будут заключать допсоглашение к трудовому договору, режим может быть прекращен по соглашению сторон, по инициативе работника, а также в случае ухудшения состояния его здоровья.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.