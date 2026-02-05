🙏 Крупнейший застройщик «Самолет» просит госпомощь на 50 млрд рублей

Чтобы не повышать цены на недвижимость, застройщик просит льготный кредит.

Девелопер «Самолет» обратился за господдержкой.

Соответствующее письмо гендиректор компании Анна Акиньшина написала главе правительства Михаилу Мишустину.

«С учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет», — говорится в письме.

Акционеры компании готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене и обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей.

«Обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных, системообразующих предприятий», — прокомментировали представители «Самолета».

По их словам, руководство компании обращалось, обращается и будет обращаться во все доступные институты государственной власти для дальнейшей устойчивой и эффективной работы компании.