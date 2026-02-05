❌ Минфин запретит регионам зарабатывать на льготных кредитах

Вместо того, чтобы в срок сдать инвестиционный проект, региональные власти решают зарабатывать на льготных кредитах, получая процентный доход со счета в Казначействе. Минфин с таким подходом не согласен и прикроет лазейку.

Региональные власти зарабатывают на процентах с льготных кредитных денег, которые хранятся на счетах в Казначействе.

Такое финансирование предоставляли на реализацию инфраструктурных проектов. Стремясь заработать больше, регионы позволяют себе срывать сроки сдачи. Чтобы пресечь подобную практику, Минфин подготовил проект постановления. Об этом пишут «Известия».

Федеральный центр может дать субъектам РФ льготные ссуды на строительство различных объектов. Ставка — 3%, срок — не менее 15 лет. Пока регион не израсходовал средства, они лежат на казначейском счету, где начисляется процент на остаток.

«Регион получает двойную выгоду: и кредит взял почти бесплатно, и заработал на том, что эти деньги просто лежат. Но теперь власти вносят изменения — находиться на счете средства могут, но приносить пассивный доход в бюджет субъекта больше не будут», — сказал член московского отделения «Деловой России» Максим Барашев.

С января по май 2025 года Казначейство отправило в бюджеты регионов 159,9 млрд рублей. За первые пять месяцев 2025 с размещения временно свободных денег была доходность 97,7 млрд рублей, из которых 24,8 млрд вернулись регионам, остальное отправили в федеральный бюджет.

«Поправки отменят эту лазейку в законе, стимулов не расходовать деньги быстро не останется, так как дохода они больше приносить не будут. Предполагается, что благодаря этой мере средства станут тратиться более оперативно и по назначению», — объяснила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

В 2026 году на реализацию региональных инфраструктурных проектов планируют направить 150 млрд, а суммарно с 2025 по 2030 годы поддержка составит 1 трлн рублей.