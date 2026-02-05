Кабмин выделил пострадавшим в Курской области 1,3 млрд рублей

Выделенные деньги получит 21 тысяча семей, они позволят компенсировать расходы на аренду жилья с января по март 2026 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 4 февраля 2026 года № 177-р. Согласно документу, на помощь жителям Курской области направят почти 1,3 млрд рублей.

Деньги позволят семьям, которые вынужденно покинули свои дома, компенсировать расходы за наем жилья.

«Средства поступят из резервного фонда Правительства и пойдут на выплату таких компенсаций за период с января по март 2026 года. Их получит почти 21 тысяча семей», — сказано на сайте кабмина.

С ноября 2024 по декабрь 2025 года на компенсацию таких расходов уже выделяли около 5 млрд рублей, поддержку получили более 25 тыс. семей.