📃 Сбер через «Портал бухгалтера» дал возможность получать выписки из любого банка
В сервисе «Портал бухгалтера» появилась новая функция — автоматическая загрузка выписок из любого банка прямо в 1С. Заявлено, что позволит бухгалтерам сэкономить до 25 рабочих часов в месяц.
Сервис автоматически получит, распознает и загрузит банковские выписки в 1С, при этом не важно, в какой кредитной организации обслуживается клиент.
«Для работы с выписками из других банков бухгалтерской компании необходимо быть клиентом Сбера», — сказано на сайте банка.
Чтобы пользоваться новым функционалом, нужно подключить «Портал бухгалтера» Сбера к программе 1С, настроить интеграцию в личном кабинете: выбрать банки, из которых будут приходить выписки, и оформить согласие клиента на их передачу.
Сервис бесплатный для клиентов Сбербанка.
