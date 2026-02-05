📃 Сбер через «Портал бухгалтера» дал возможность получать выписки из любого банка

Бесплатный сервис от Сбербанка теперь может автоматически загружать выписки из разных банков сразу в программу 1С.

В сервисе «Портал бухгалтера» появилась новая функция — автоматическая загрузка выписок из любого банка прямо в 1С. Заявлено, что позволит бухгалтерам сэкономить до 25 рабочих часов в месяц.

Сервис автоматически получит, распознает и загрузит банковские выписки в 1С, при этом не важно, в какой кредитной организации обслуживается клиент.

«Для работы с выписками из других банков бухгалтерской компании необходимо быть клиентом Сбера», — сказано на сайте банка.

Чтобы пользоваться новым функционалом, нужно подключить «Портал бухгалтера» Сбера к программе 1С, настроить интеграцию в личном кабинете: выбрать банки, из которых будут приходить выписки, и оформить согласие клиента на их передачу.

Сервис бесплатный для клиентов Сбербанка.