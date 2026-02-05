Минфин и ФНС создадут центр налоговой грамотности

Центр налоговой грамотности будет заниматься просветительской деятельностью, организует налоговый марафон, диктант, а также выпустит обучающие материалы.

Чтобы повысить налоговую грамотность россиян, Минфин и ФНС сформируют новый федеральный методический центр повышения финансовой грамотности населения.

Он будет работать на базе «Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС». Центр начет проводить Всероссийский просветительский налоговый марафон и Всероссийский налоговый диктант, выпускать просветительские материалы: видеоролики и цифровые продукты, буклеты, брошюры и информационные плакаты.

«В его работе будет использован экспертный и практический опыт Федеральной налоговой службы, который позволит выстраивать просветительские материалы с опорой на практические жизненные ситуации, разъяснять сложные вопросы для граждан», — сказал заместитель министра финансов Павел Кадочников.

Сейчас в России работает пять методических центров повышения финансовой грамотности населения. Они ориентированы на разную целевую аудиторию.

Например, на базе РАНХиГС и НИУ ВШЭ работают преимущественно с системой общего и профессионального образования, в центре при МГУ проводят методологическую работу на уровне высшего образования, а в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова проходят уроки для россиян старшего возраста.