Центробанк приглашает экспертов оценить денежно-кредитную политику

Регулятор планирует оценить действующую ДКП. К этому будут привлекать специалистов из сферы финансов, исследователей, аналитиков, предпринимателей и общественные организации.

Банк России определился с планом аналитических работ и мероприятий. Основная цель — оценить эффективность действующей денежно-кредитной политики.

«В 2026-2027 годах Банк России планирует провести аналитические работы и общественные обсуждения, а к середине 2028 года — подвести итоги Обзора ДКП», — сказано на сайте регулятора.

Анализировать показатели будут по шести блокам:

«Формат цели по инфляции»;

«Операционная процедура ДКП»;

«Ретроспективная оценка оптимальности ДКП»;

«Коммуникация как инструмент ДКП»;

«Взаимодействие ДКП и других видов экономической политики»;

«Долгосрочные тренды и ДКП».

ЦБ приглашает ведущих экспертов, аналитиков и исследователей присоединиться к изучению ДКП. В середине 2027 года организуют научную конференцию, на которой обсудят результаты как сотрудников Банка России, так и внешних специалистов.

Кроме того, представители ЦБ встретятся с бизнес-сообществом, общественными организациями и органами власти, чтобы услышать их мнение.