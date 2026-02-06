Центробанк приглашает экспертов оценить денежно-кредитную политику
Банк России определился с планом аналитических работ и мероприятий. Основная цель — оценить эффективность действующей денежно-кредитной политики.
«В 2026-2027 годах Банк России планирует провести аналитические работы и общественные обсуждения, а к середине 2028 года — подвести итоги Обзора ДКП», — сказано на сайте регулятора.
Анализировать показатели будут по шести блокам:
«Формат цели по инфляции»;
«Операционная процедура ДКП»;
«Ретроспективная оценка оптимальности ДКП»;
«Коммуникация как инструмент ДКП»;
«Взаимодействие ДКП и других видов экономической политики»;
«Долгосрочные тренды и ДКП».
ЦБ приглашает ведущих экспертов, аналитиков и исследователей присоединиться к изучению ДКП. В середине 2027 года организуют научную конференцию, на которой обсудят результаты как сотрудников Банка России, так и внешних специалистов.
Кроме того, представители ЦБ встретятся с бизнес-сообществом, общественными организациями и органами власти, чтобы услышать их мнение.
