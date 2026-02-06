8146 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти проверку →
Экономика России

Центробанк приглашает экспертов оценить денежно-кредитную политику

Регулятор планирует оценить действующую ДКП. К этому будут привлекать специалистов из сферы финансов, исследователей, аналитиков, предпринимателей и общественные организации.

Банк России определился с планом аналитических работ и мероприятий. Основная цель — оценить эффективность действующей денежно-кредитной политики.

«В 2026-2027 годах Банк России планирует провести аналитические работы и общественные обсуждения, а к середине 2028 года — подвести итоги Обзора ДКП», — сказано на сайте регулятора.

Анализировать показатели будут по шести блокам:

  • «Формат цели по инфляции»;

  • «Операционная процедура ДКП»;

  • «Ретроспективная оценка оптимальности ДКП»;

  • «Коммуникация как инструмент ДКП»;

  • «Взаимодействие ДКП и других видов экономической политики»;

  • «Долгосрочные тренды и ДКП».

ЦБ приглашает ведущих экспертов, аналитиков и исследователей присоединиться к изучению ДКП. В середине 2027 года организуют научную конференцию, на которой обсудят результаты как сотрудников Банка России, так и внешних специалистов.

Кроме того, представители ЦБ встретятся с бизнес-сообществом, общественными организациями и органами власти, чтобы услышать их мнение.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум