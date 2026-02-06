👷 Ужесточат требования к генподрядчикам, привлекающим на стройки иностранных работников

МВД предлагает ужесточить требования к генподрядчикам при привлечении иностранной рабочей силы, пишет пресс-центр ведомства.

«В рамках реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы ведомством подготовлены изменения в законодательстве, устанавливающие обязанность генеральных подрядчиков на объектах строительства соблюдать ряд условий при привлечении иностранных работников, а также административную ответственность за неисполнение данной обязанности», — говорится в сообщении.

Предусмотрены такие условия:

соблюдение ограничений на отдельные виды деятельности;

наличие у мигранта патента или разрешения на работу;

иностранец не должен состоять в Реестре контролируемых лиц.

Новые обязанности генподрядчиков в строительстве установят в связи с тем, что ежегодно силовики пресекают порядка 80 тыс. правонарушений, связанных с незаконным привлечением иностранцев к трудовой деятельности, в том числе в сфере строительства, добавили в МВД.

Компании пытаются использовать различные фиктивные схемы, включая заключение трудовых договоров с иностранцами через подрядчиков и субподрядчиков либо через фирмы-однодневки.

Подобные требования уже установлены действующим законодательством для управляющих розничными рынками компаний.