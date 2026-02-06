Обманутым дольщикам предлагают выдавать субсидии на погашение кредита + новый реестр

Только в 2023-2024 годах в России было около 11 тысяч обманутых дольщиков. Чтобы защитить их интересы, депутаты предлагают создать электронный реестр пострадавших. Так будет ясно, кто сможет получить помощь от государства.

Депутаты партии «Справедливая Россия» внесут в Госдуму законопроект, по которому обманутые дольщики смогут рассчитывать на помощь с погашением кредита.

«Предлагаем создать федеральный реестр пострадавших от мошенников в индивидуальном жилищном строительстве [ИЖС], сохранить для них льготную ставку по ипотеке и предоставить госпомощь для скорейшего погашения кредита», — сказал лидер партии Сергей Миронов.

В 2023-2024 годах от недобросовестных застройщиков пострадали почти 11 тыс. человек, среди которых есть многодетные семьи, инвалиды и участники СВО.

Новый электронный реестр обманутых дольщиков поможет сохранить его участникам льготную ипотеку, компенсировать часть расходов на строительство дома. Также государство выделит субсидию на погашение основного долга перед банком.

С марта 2025 года в ИЖС начали работать эскроу-счета, которые позволяют сохранить деньги клиентов в безопасности до завершения строительства. Однако в предыдущие годы этого механизма не было, поэтому жертвами мошенников стали тысячи россиян.