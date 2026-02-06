Обманутым дольщикам предлагают выдавать субсидии на погашение кредита + новый реестр
Депутаты партии «Справедливая Россия» внесут в Госдуму законопроект, по которому обманутые дольщики смогут рассчитывать на помощь с погашением кредита.
«Предлагаем создать федеральный реестр пострадавших от мошенников в индивидуальном жилищном строительстве [ИЖС], сохранить для них льготную ставку по ипотеке и предоставить госпомощь для скорейшего погашения кредита», — сказал лидер партии Сергей Миронов.
В 2023-2024 годах от недобросовестных застройщиков пострадали почти 11 тыс. человек, среди которых есть многодетные семьи, инвалиды и участники СВО.
Новый электронный реестр обманутых дольщиков поможет сохранить его участникам льготную ипотеку, компенсировать часть расходов на строительство дома. Также государство выделит субсидию на погашение основного долга перед банком.
С марта 2025 года в ИЖС начали работать эскроу-счета, которые позволяют сохранить деньги клиентов в безопасности до завершения строительства. Однако в предыдущие годы этого механизма не было, поэтому жертвами мошенников стали тысячи россиян.
