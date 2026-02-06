Если в 4 квартале выручка превысила 60 млн рублей – подавать уточненку за 9 месяцев не нужно

Авансовые платежи в 1 квартале 2026 будут такими же, как в 4 квартале 2025 года.

У ООО сумма выручки по декларации налога на прибыль за 9 месяцев была менее 15 млн руб. в квартал. Следовательно, авансовые платежи на 4 квартал 2025 и 1 квартал 2026 в декларации за 9 месяцев не отражаются.

Но в 4 квартале 2025 выручка превысила 60 млн.

Как оплачивать авансовые платежи в 1 квартале 2026, если строка 320 в декларации за 9 месяцев 2025 пустая, спрашивает бухгалтер. И нужно ли подавать уточненку за 9 месяцев, чтобы отразить авансы на 1 квартал 2026 года.

В п. 2 ст. 286 НК предусмотрено, что сумма ежемесячного аванса к уплате в первом квартале текущего налогового периода принимается равной сумме ежемесячного аванса в последнем квартале предыдущего налогового периода.

«Поскольку в данном случае ежемесячные авансовые платежи в 4 квартале 2025 года были равны нулю, обязанность по уплате ежемесячных авансовых платежей в 1 квартале 2026 года отсутствует», — объяснили налоговики.

Поэтому подавать уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 года не нужно.

Научим формировать налоговые базы и сдавать отчеты по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам и т. д. на онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». Вы узнаете, как применять новый ФСБУ 4/2023, сможете составить идеальный годовой отчет без штрафов.

Цена курса со скидкой 69%: 4 900 ₽ вместо 15 990 ₽. Остался 1 курс по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».