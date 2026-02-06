📉 Рынок бухгалтерского аутсорсинга вырос только на 10%: эксперт объяснил, почему падает доход

Из-за ограниченной платежеспособности клиентов спрос на бухгалтеров на аутсорсе растет небольшими темпами, однако спрос на услуги растет на фоне ужесточения требований к учету и работе с персональными данными.

В 2025 году рост рынка бухгалтерского аутсорсинга и кадровых услуг почти остановился — увеличился только на 10%.

Совокупная выручка 30 крупнейших компаний на рынке составила 26,9 млрд рублей, но 80% этого объема — в руках 10 ведущих организаций. Об этом пишут «Известия».

Участники рынка назвали 2025 год одним из самых трудных. Клиенты стали в два-три раза дольше принимать решения о заключении новых контрактов, а также массово откладывали или отказывались от проектов. На фоне усложнения операций повысился интерес к профессиональным бухгалтерским услугам, что позволило держать бизнес на плаву.

«Клиенты ищут дополнительные возможности оптимизации бэк-офиса, растет интерес к цифровым инструментам: КЭДО, автоматическому распознаванию документов и искусственному интеллекту», — сказал директор по продажам и маркетингу ЦКР Александр Хомик.

Бизнес выбирает аутсорсинг в бухгалтерии и кадрах из-за растущих требований к безопасности персональных данных. Поэтому в 2026 году рынок сможет расти, но небольшими темпами — на 10-15%. Основным барьером останется ограниченная платежеспособность клиентов.

