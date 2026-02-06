Какую ставку НДС применять – зависит от стадии расчета и сделки
ИП работает на УСН с НДС 5%.
Как выделять в чеке НДС при оказании услуг автомойки: из расчета 5% или 5/105, спросил предприниматель в чате ФНС. При перерегистрации кассы уже установили из расчета 5/105. Например: услуга оказана на 100 рублей, НДС 5% — 4,76 рублей.
При реализации товаров налогоплательщик дополнительно к цене товаров обязан предъявить к оплате покупателю сумму налога (п. 1 ст. 168 НК).
Ставка 5/105 применяется при получении аванса, а ставка 5% — при реализации товаров, работ, услуг (п. 4 ст. 164 НК), пояснили налоговики.
