ФНС объяснила, как скорректировать расчет НДФЛ в ЛК автоУСН: инструкция

Налоговики разъяснили, как отредактировать суммы зарплат и налога по работникам.

Налоговая служба уточнила порядок корректировки расчетов НДФЛ при АУСН.

Компания в личном кабинете плательщика автоУСН разнесла сотрудников, начисление зарплаты и НДФЛ, сохранила это, появился статус «Новый». Но теперь не получается корректировать.

В чате ФНС разъяснили, что нужно сделать, чтобы можно было отредактировать суммы.

«Внести корректировки по представленным расчетам НДФЛ можно в личном кабинете автоУСН во вкладке “Сотрудники” — “НДФЛ”», — пояснили налоговики.

На выбранном расчете НДФЛ нажимают три точки, затем «Создать корректировку», а после внесения корректировок подтвердить действия, нажав на «Сохранить».

