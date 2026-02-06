💰 ЦБ: доходность облигаций в 2025 году оказалась одной из самых высоких

Частные инвесторы купили облигации на 1,5 трлн рублей. Меньше всего принесли инвестиции в криптовалюту и валютные депозиты.

В 2025 году розничные инвесторы приобрели ОФЗ на 490 млрд рублей, а корпоративные облигации на 1,26 трлн.

«Розничные инвесторы в 2025 году активно вкладывались в рынок облигаций, доходность которого оказалась одной из самых высоких по итогам года», — сказано на сайте Центробанка.

Кроме облигаций, в лидеры по спросу вышли рублевые депозиты, фонды денежного рынка и золото. Меньшую доходность принесли валютные депозиты и криптовалюты.

Частные инвесторы стали крупнейшими покупателями акций в 2025 году: на это они потратили 142 млрд рублей.

Кроме того, россияне покупали иностранную валюту. Сумма примерно такая же, как в 2024 году, — 1,12 трлн рублей.