Криптовалюты в международных расчетах: что нужно знать бизнесу и бухгалтеру в 2026 году

Самое главное:
Использовать криптовалюту для расчетов внутри РФ нельзя.
В некоторых зарубежных государствах расчеты в криптовалюте также запрещены или ограничены.
Закон регулирует расчеты в криптовалюте по ВЭД-сделкам только в рамках ЭПР.
В 2026 году государство планирует усилить контроль за посредниками и зарубежными криптоплатформами. При расчетах нужно заранее оценивать прозрачность схемы и возможность подтвердить операции документами.
Когда бизнес использует криптовалюту
Сегодня интерес бизнеса к криптовалюте часто возникает из-за проблем с международными расчетами. Речь о ситуациях, когда обычные банковские переводы с иностранными контрагентами не проходят или задерживаются на недели.
Криптовалюта в российском праве не считается деньгами или валютной ценностью. Закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ и п. 2 ст. 38 НК квалифицируют цифровую валюту как имущество. Из-за этого расчеты в крипте не подпадают под классическую модель валютных операций и находятся в отдельном правовом поле.
Внутри России использовать криптовалюту для расчетов прямо запрещено. Ст. 14 закона № 259-ФЗ запрещает российским компаниям и ИП принимать цифровую валюту в качестве оплаты товаров, работ или услуг, а также рекламировать такой способ расчетов. То есть, если компания принимает оплату от иностранного контрагента в крипте, это нарушение закона, а если переводит на территорию другого государства — то нет.
Но если компания или ИП управляет криптокошельком со своего телефона в России, контролирующие органы могут считать, что расчет произошел внутри страны.
В практике бизнес нередко использует альтернативные модели, при которых криптовалюта формально — не средство оплаты по договору.
Распространенный вариант — расчеты через иностранных агентов. В такой схеме российская компания перечисляет агенту рубли или иностранную валюту, а агент уже самостоятельно рассчитывается с зарубежным поставщиком (в том числе с использованием цифровой валюты). То есть это поручение агенту исполнить обязательство, а не прямой расчет криптовалютой.
Такой способ снижает правовые риски по сравнению с прямыми криптовалютными платежами. Но даже в этих случаях бухгалтеру нужно учитывать, что операции с криптовалютой остаются зоной повышенного внимания со стороны банков и контролирующих органов.
Другие риски международных расчетов в криптовалюте
Даже если сама схема расчетов формально не нарушает прямых запретов, криптовалютные операции в международной торговле остаются зоной повышенных рисков. Они связаны не столько с криптой как таковой, сколько с отсутствием устоявшейся правоприменительной практики и единых правил.
1. Риск внимания со стороны ПОД/ФТ и банков. Операции с криптовалютой попадают под контроль закона 115-ФЗ. Даже при отсутствии санкций именно за криптовалютные расчеты банки и контролирующие органы применяют общие нормы законодательства о ПОД/ФТ.
На практике это означает, что:
банки могут запрашивать документы, подтверждающие экономический смысл операции;
операции могут блокироваться или приостанавливаться до выяснения обстоятельств;
при проверках учитывают источник средств и цель платежа.
2. Отсутствие четких правил для споров и таможни. Еще одна проблема — слабая нормативная база для разрешения споров и оформления внешнеторговых операций. В частности, при импорте товаров, оплаченных с использованием криптовалюты, нет единых подходов к подтверждению таможенной стоимости и составу документов.
Это создает риск отказа в выпуске товаров на таможне или дополнительных запросов и задержек. Могут возникать споры, причем устоявшейся практики защиты интересов бизнеса нет.
3. Технические и операционные риски. Криптовалютные расчеты несут практические риски. Ошибки при переводе, мошеннические сайты, вредоносное ПО и компрометация ключей — все это может привести к потере средств. В отличие от банковских переводов, криптовалютные транзакции, как правило, необратимы.
Для бизнеса и бухгалтера это означает, что:
ошибка при указании реквизитов не подлежит исправлению;
возврат средств зависит только от добросовестности получателя;
ответственность за безопасность операций фактически лежит на самой компании.
4. Различия в регулировании в других странах. При международных расчетах важно учитывать не только российское законодательство, но и нормы страны контрагента. В ряде государств, например в Китае, расчеты в криптовалюте прямо запрещены или существенно ограничены. Так что операция может оказаться незаконной для иностранного партнера.
Это повышает риск того, что сделку признают недействительной по иностранному праву.
Основная особенность криптовалютных расчетов в международной торговле — отсутствие защитных механизмов, привычных для классических валютных операций. Даже если нет прямого запрета на транзакцию, бизнес все равно может столкнуться с рисками банковского контроля, технических сбоев, правовой неопределенности.
В целом, так как до сих пор многие аспекты работы с криптой не урегулированы законодательно, важно тщательно выбирать партнеров по покупке и продаже цифровых активов. Опытные компании смогут обеспечить документальное сопровождение операций и прозрачность расчетов.
Экспериментальный правовой режим для международных расчетов в криптовалюте
С сентября 2024 года в России действует экспериментальный правовой режим (ЭПР). В рамках него криптовалюту можно использовать для расчетов с нерезидентами. Фактически это исключение из общего запрета, и круг участников на сегодня ограничен.
Важно. В настоящий момент расчеты в криптовалютах в целях ВЭД разрешены только в рамках ЭПР под контролем Банка России.
Участники ЭПР должны быть зарегистрированы в одной из утвержденных программ, например, в Торгово-промышленной палате или Ассоциации разработчиков и производителей электроники.
Процесс оплаты для участников ЭПР таков:
1. Выбор криптовалюты для расчетов. Продавец и покупатель договариваются, какую криптовалюту использовать. Цифровых валют много, но для расчета часто выбирают стейблкоины (например, USDT), потому что они привязаны к курсу фиатных валют (например, доллара США). В договоре стороны указывают, какую криптовалюту будут использовать, а также механизм привязки курса.
2. Заключение контракта. В контракте необходимо подробно прописать:
сумму сделки и сроки перевода;
криптовалютный кошелек, на который будет осуществлен перевод;
ответственность сторон за неисполнение обязательств и порядок разрешения споров.
3. Подготовка документов для валютного контроля и таможни. Для международных расчетов потребуется подтверждение транзакций с кошельков и блокчейна. Еще нужна выписка с биржи, если была привязка к биржевому курсу. Эти документы могут понадобиться, чтобы пройти валютный контроль и оформить документы для таможни, особенно если расчеты связаны с предоплатой.
4. Открытие криптокошельков. Обе стороны открывают криптовалютные кошельки. Здесь нужно обеспечить их безопасность, чтобы злоумышленники не смогли украсть средства.
5. Пополнение криптокошельков. Покупатель пополняет свой криптокошелек валютой, которая будет использована для платежа.
6. Перевод средств. Покупатель переводит нужную сумму криптовалюты на кошелек продавца в соответствии с условиями договора. Процесс перевода зависит от биржи или платформы.
7. Продавец конвертирует криптовалюту в фиатные деньги. После этого он обменивает ее через биржу или обменник, а полученные средства может использовать для расчетов с контрагентами.
Бухгалтеру нужно помнить, что операцию могут проверить на каждом из этапов — от заключения контракта до перевода средств и декларирования на таможне.
Тренды регулирования криптовалют: что важно учитывать бухгалтеру
В конце октября 2025 года министр финансов Антон Силуанов публично заявил, что Минфин и Банк России договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешнеэкономической деятельности. При этом он подчеркнул, что такая легализация возможна только в рамках экспериментального правового режима, надзор за которым осуществляет Банк России.
Представители власти подтверждают, что не рассматривают криптовалюту как универсальное средство расчетов. При этом они допускают ее использование во внешнеэкономической деятельности, но устанавливают допустимые рамки:
международные расчеты проводятся в рамках ЭПР;
разрешены инвестиционные и иные операции с криптовалютой как с имуществом;
деятельность должна вестись через прозрачных и проверяемых посредников.
Отдельный значимый для бизнеса вопрос — это работа с зарубежными криптобиржами и обменными платформами. На конец 2025 года прямого запрета для российских компаний по работе с иностранными криптоплатформами нет. Но в обсуждениях звучит идея о том, что необходимо усилить контроль взаимодействия с иностранными площадками. Речь может идти не о полном запрете работы с биржами, например Binance или Bybit, а о введении дополнительных требований к отчетности и раскрытию информации по зарубежным криптоактивам.
То есть, даже если использование зарубежной криптоплатформы формально допустимо, со временем может возрасти объем отчетных обязанностей и запросов со стороны банков и налоговых органов.
Поэтому при планировании операций стоит заранее оценивать:
в какой юрисдикции зарегистрирована платформа;
через какие каналы происходит ввод и вывод средств;
готова ли компания подтверждать остатки и операции по зарубежным криптоактивам.
Данная статья носит исключительно информационный характер, не является рекомендацией или призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за решения Пользователя сайта.
Начать дискуссию