Криптовалюты в международных расчетах: что нужно знать бизнесу и бухгалтеру в 2026 году

Когда бизнес использует криптовалюту

Сегодня интерес бизнеса к криптовалюте часто возникает из-за проблем с международными расчетами. Речь о ситуациях, когда обычные банковские переводы с иностранными контрагентами не проходят или задерживаются на недели.

Криптовалюта в российском праве не считается деньгами или валютной ценностью. Закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ и п. 2 ст. 38 НК квалифицируют цифровую валюту как имущество. Из-за этого расчеты в крипте не подпадают под классическую модель валютных операций и находятся в отдельном правовом поле.

Внутри России использовать криптовалюту для расчетов прямо запрещено. Ст. 14 закона № 259-ФЗ запрещает российским компаниям и ИП принимать цифровую валюту в качестве оплаты товаров, работ или услуг, а также рекламировать такой способ расчетов. То есть, если компания принимает оплату от иностранного контрагента в крипте, это нарушение закона, а если переводит на территорию другого государства — то нет.

Но если компания или ИП управляет криптокошельком со своего телефона в России, контролирующие органы могут считать, что расчет произошел внутри страны.

В практике бизнес нередко использует альтернативные модели, при которых криптовалюта формально — не средство оплаты по договору.

Распространенный вариант — расчеты через иностранных агентов. В такой схеме российская компания перечисляет агенту рубли или иностранную валюту, а агент уже самостоятельно рассчитывается с зарубежным поставщиком (в том числе с использованием цифровой валюты). То есть это поручение агенту исполнить обязательство, а не прямой расчет криптовалютой.

Такой способ снижает правовые риски по сравнению с прямыми криптовалютными платежами. Но даже в этих случаях бухгалтеру нужно учитывать, что операции с криптовалютой остаются зоной повышенного внимания со стороны банков и контролирующих органов.