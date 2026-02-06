🥞 С чем россияне будут есть блины на Масленицу

Россияне собираются в Масленичную неделю печь блины (75%), просить прощение в Прощеное воскресенье (42%) и ходить на фестивали, ярмарки и массовые гуляния (39%).

Такие результаты показал опрос аналитиков Авито.

Что такое Масленица для современных людей:

60% — вкусная еда и блины;

42% — проводы зимы и встреча весны;

41% — возможность собрать за столом семью и близких;

40% — культурные традиции и связь с историей.

Также 80% респондентов ответили, что умеют печь блины, а 20% делают это уверенно и у них есть фирменный рецепт. 35% пекут редко, но считают, что у них неплохо получается. Еще 24% признались, что их первый блин всегда выходит комом.

Любимая добавка к блинам — сметана (58%). На втором месте сгущенное молоко (49%), затем варенье, джем или повидло (37%), творог или творожная масса с изюмом (37%) и мед (32%).

Потратить в Масленицу россияне готовы в среднем 2 500 рублей. 28% хотели бы уложиться в 1 000 рублей, 39% потратят от 1 000 до 3 000, а 19% — от 3 000 до 5 000.