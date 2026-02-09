Чаевые предлагают освободить от НДФЛ

Если чаевые переводят безналом – работодатель удерживает с них НДФЛ. Предлагается отменить это.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил освободить чаевые от НДФЛ, в частности, при использовании безналичных сервисов и платформ.

Такое предложение он направил главе Минфина Антону Силуанову.

«В целях устранения этого системного противоречия, реальной поддержки доходов граждан и стимулирования легальных экономических практик предлагаю внедрить освобождение от обложения НДФЛ сумм чаевых (добровольных вознаграждений), полученных от физических лиц, в том числе при использовании безналичных сервисов и платформ», — написано в письме.

Сейчас такие суммы квалифицируются как облагаемый НДФЛ доход, если чаевые поступают через расчетный счет организации. Тогда работодатель должен удержать налог при их выплате сотруднику. Так вознаграждение от клиента, целиком предназначенное конкретному работнику, автоматически сокращается на 13% еще до выплаты, пояснил Чернышов.

Это противоречит экономической и социальной сущности чаевых. Эти деньги – не гарантированная оплата труда, установленная трудовым договором, а личная, нерегулярная и непредсказуемая благодарность клиента за качественную услугу, уточнил он.

Налогообложение чаевых создает неоправданную административную нагрузку на бизнес, пытающийся легально распределять безналичные чаевые, и фактически ставит вне правового поля чаевые в наличных, которые невозможно эффективно учесть и обложить налогом.

Реализация инициативы создаст мощный стимул для повсеместного перехода к прозрачным безналичным расчетам, повысит собираемость страховых взносов с официальной части зарплат и укрепит устойчивость трудовых отношений, уверен вице-спикер Госдумы.