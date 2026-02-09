При смене работы сотруднику предлагается давать обязательную гарантию трудоустройства

В законодательстве могут закрепить понятие «оффера» — гарантированного предложения о трудоустройстве.

При смене работы человек должен получать официальные гарантии трудоустройства от будущего работодателя, чтобы не рисковать при увольнении с предыдущего места.

Такую инициативу готовят депутаты, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Проект предполагает закрепление в законодательстве понятия "гарантированное предложение о трудоустройстве (оффер)"», — пояснил парламентарий.

Сейчас при переходе в другую компанию и увольнении с предыдущего места работы сотрудник имеет от нового работодатели только устные гарантии о приеме.

Предполагается, что работодатель и будущий сотрудник будут заключать соглашение, где зафиксируют обязательные гарантии и условия перехода.

«Чтобы не получилось так, что он отсюда ушел, а там не пригодился и потом оказался в поисках нового места работы. Должна быть некая гарантия того, что его возьмут», — уточнил Нилов.

Сейчас ТК не содержит понятия «оффера».

Обязательства работодателя и работника возникают только с момента заключения трудового договора.