При смене работы сотруднику предлагается давать обязательную гарантию трудоустройства
При смене работы человек должен получать официальные гарантии трудоустройства от будущего работодателя, чтобы не рисковать при увольнении с предыдущего места.
Такую инициативу готовят депутаты, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Проект предполагает закрепление в законодательстве понятия "гарантированное предложение о трудоустройстве (оффер)"», — пояснил парламентарий.
Сейчас при переходе в другую компанию и увольнении с предыдущего места работы сотрудник имеет от нового работодатели только устные гарантии о приеме.
Предполагается, что работодатель и будущий сотрудник будут заключать соглашение, где зафиксируют обязательные гарантии и условия перехода.
«Чтобы не получилось так, что он отсюда ушел, а там не пригодился и потом оказался в поисках нового места работы. Должна быть некая гарантия того, что его возьмут», — уточнил Нилов.
Сейчас ТК не содержит понятия «оффера».
Обязательства работодателя и работника возникают только с момента заключения трудового договора.
Начать дискуссию