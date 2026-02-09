Нейросетям хотят запретить проводить оценку подрядчиков ИЖС

Зачастую банки принимают решение о выборе застройщика в сфере индивидуального жилищного строительства с помощью искусственного интеллекта. Из-за ошибки нейросетей страдают люди, поэтому депутаты предлагают бороться с такой практикой.

Депутаты партии «Справедливая Россия» предлагают запретить использование нейросетей при оценке добросовестности подрядчиков в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).

Лидер партии Сергей Миронов отмечает, что в Госдуму поступают письма пострадавших собственников, которые остались без домов, но продолжают платить за них ипотеку. Также он добавил, что решения по выбору застройщиков кредитные организации часто принимали с помощью нейросетей.

«Аккредитация подрядчиков и застройщиков ИЖС проводилась без оценки рисков, проверки деловой репутации, компетенций и подтвержденного опыта выполнения работ», — сказал Миронов.

Кроме того, он планирует предоставить ФАС право оценить саму «банковскую аккредитацию» подрядчиков ИЖС. В частности, ведомству предлагают оценить достоверность рекламы таких застройщиков на рынке ИЖС.