Нейросетям хотят запретить проводить оценку подрядчиков ИЖС
Депутаты партии «Справедливая Россия» предлагают запретить использование нейросетей при оценке добросовестности подрядчиков в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).
Лидер партии Сергей Миронов отмечает, что в Госдуму поступают письма пострадавших собственников, которые остались без домов, но продолжают платить за них ипотеку. Также он добавил, что решения по выбору застройщиков кредитные организации часто принимали с помощью нейросетей.
«Аккредитация подрядчиков и застройщиков ИЖС проводилась без оценки рисков, проверки деловой репутации, компетенций и подтвержденного опыта выполнения работ», — сказал Миронов.
Кроме того, он планирует предоставить ФАС право оценить саму «банковскую аккредитацию» подрядчиков ИЖС. В частности, ведомству предлагают оценить достоверность рекламы таких застройщиков на рынке ИЖС.
Всем доброго. Пример. Иван Иванович-комбайнер 55 лет (комп видел только у детей), Водитель Петров (компом иногда пользуется), собирают урожай, август, везут прямо с поля на элеватор... Связи нет, интернета нет, "черное пятно мира", кто заполняет элек