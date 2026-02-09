8164 КПК БСН моб
📄 ФНС изменила форму единой упрощенной декларации: есть новые реквизиты

Новая форма декларации вступит в силу с 6 апреля 2026 года, но только после отмены действующей формы.

ФНС изменила форму единой упрощенной декларации, порядок ее заполнения и формат представления.

Приказ ведомства от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@ опубликован 6 февраля 2026 года на портале госинформации.

Единую упрощенную декларацию сдают налогоплательщики одного или нескольких налогов, у которых не было движения денежных средств на счетах в банках (в кассе организации), и у которых по этим налогам нет объектов налогообложения.

Действующая форма единой (упрощенной) налоговой декларации утверждена приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н.  

Из формы исключили такие поля:

  • код объекта административно-территориального деления согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (код по ОКАТО);

  • код вида экономической деятельности согласно ОКВЭД;

  • номер главы части второй НК;

  • номер квартала.

    Добавлены новые реквизиты:

  • код по месту нахождения (жительства);

  • дата последней операции с деньгами на счетах в банках или кассе;

  • признак представления декларации;

  • код налогового периода.

Приказ вступает в силу 6 апреля 2026 года, но не ранее отмены приказа Минфина от 10.07.2007 № 62н.

