📄 ФНС изменила форму единой упрощенной декларации: есть новые реквизиты

Новая форма декларации вступит в силу с 6 апреля 2026 года, но только после отмены действующей формы.

ФНС изменила форму единой упрощенной декларации, порядок ее заполнения и формат представления.

Приказ ведомства от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@ опубликован 6 февраля 2026 года на портале госинформации.

Единую упрощенную декларацию сдают налогоплательщики одного или нескольких налогов, у которых не было движения денежных средств на счетах в банках (в кассе организации), и у которых по этим налогам нет объектов налогообложения.

Действующая форма единой (упрощенной) налоговой декларации утверждена приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н.



Из формы исключили такие поля:

код объекта административно-территориального деления согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (код по ОКАТО);

код вида экономической деятельности согласно ОКВЭД;

номер главы части второй НК;

номер квартала.



Добавлены новые реквизиты:

код по месту нахождения (жительства);

дата последней операции с деньгами на счетах в банках или кассе;

признак представления декларации;

код налогового периода.

Приказ вступает в силу 6 апреля 2026 года, но не ранее отмены приказа Минфина от 10.07.2007 № 62н.