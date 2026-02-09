📄 ФНС изменила форму единой упрощенной декларации: есть новые реквизиты
ФНС изменила форму единой упрощенной декларации, порядок ее заполнения и формат представления.
Приказ ведомства от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@ опубликован 6 февраля 2026 года на портале госинформации.
Единую упрощенную декларацию сдают налогоплательщики одного или нескольких налогов, у которых не было движения денежных средств на счетах в банках (в кассе организации), и у которых по этим налогам нет объектов налогообложения.
Действующая форма единой (упрощенной) налоговой декларации утверждена приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н.
Из формы исключили такие поля:
код объекта административно-территориального деления согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (код по ОКАТО);
код вида экономической деятельности согласно ОКВЭД;
номер главы части второй НК;
номер квартала.
Добавлены новые реквизиты:
код по месту нахождения (жительства);
дата последней операции с деньгами на счетах в банках или кассе;
признак представления декларации;
код налогового периода.
Приказ вступает в силу 6 апреля 2026 года, но не ранее отмены приказа Минфина от 10.07.2007 № 62н.
