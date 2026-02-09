Ошибки по налогу на прибыль исправляют за период, в котором их совершили

Чтобы исправить ошибки в декларации по налогу на прибыль в 1 и 2 квартале 2025, нужно отправить уточненки за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев этого года.

Налоговая служба объяснила, как исправить ошибки в декларациях по налогу на прибыль за 2025 год.

Ошибки были допущены в декларации по налогу на прибыль в 1 и 2 квартале 2025 года. Как подать уточненку за 1, 2, 3 кварталы года, спросили в чате ФНС.

В соответствии с п. 1 ст. 54 НК, при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем периоде перерасчет налоговой базы и налога производится за период, в котором совершили ошибки, указали налоговики.

ФНС рекомендует представить уточненные налоговые декларации за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2025 года с учетом исправлений на последующие отчетные (налоговые) периоды.

