Селлеры с долгами перед маркетплейсом не смогут забрать свои товары: Ozon четко сформулировал запрет

Продавцам могут запретить вывоз товара, если у них есть дебиторская задолженность перед Ozon, долги по услугам факторинга, кредита, займа или лизинга.

С 19 февраля 2026 года в договоре продавцов с Ozon будет более четко прописано уже действующее правило, которое запрещает селлерам с долгами перед маркетплейсом вывозить свои товары.

«Иногда можем сделать товар временно недоступным к вывозу и возврату — в тех случаях и на тех условиях, которые предусмотрены в ваших договорах с Ozon Кредит, Ozon Банк, Ozon Инвест и Ozon Лизинг. Например, из-за задолженности по услугам факторинга, кредита, займа или лизинга», — сказано на сайте маркетплейса.

Как только задолженность будет погашена, селлеры смогут забрать свои товары, и все ограничения будут сняты.

Кроме уточнения этого правила, с 19 февраля 2026 года начнут действовать и другие изменения в оферте. Площадка расширит список товаров, которые нельзя продавать. Например, немедицинские ингаляторы, финские сети, учебные газовые баллончики, неосновные части оружия, товары с атрибутикой или символикой, сходной с нацистской.

Узнайте, какие ошибки сегодня автоматически ведут к блокировке счета селлеров, и как этого избежать: смотрите запись вебинара «Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов».