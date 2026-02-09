💡 Может ли ваш бизнес перейти на АУСН в 2026 году: «Клерк» обновил чек-лист
У «Клерка» обновился чек-лист, который поможет бизнесу определиться, может ли он применять АУСН.
В 2026 году к эксперименту с АУСН подключилось больше регионов, а значит еще больше компаний и ИП смогут перейти на эту систему налогообложения. Кроме того, в чек-лист мы добавили актуальную информацию об уполномоченных банках, в которых может быть открыт расчетный счет.
Чтобы узнать, можно ли применять АУСН, нужно ответить на несколько простых вопросов:
соответствует ли ваш бизнес требованиям ФНС;
какие ограничения действуют по выручке, численности и видам деятельности;
что нужно, чтобы перейти на АУСН с 2026 года.
Интерактивный формат покажет результат сразу — с подсказками, ссылками на нормативку и рекомендациями что делать, если не проходите по условиям.
Проверьте свои показатели уже сейчас — переходите в чек-лист по АУСН.
