Депутат предлагает отказаться от блокировки счетов больниц из-за долгов

Чтобы пациенты могли получать медицинскую помощь, в Госдуме предложили запретить блокировать счета больницам. Вместо этого можно выбрать другое наказание, например, штрафовать конкретных лиц.

Депутат Султан Хамзаев предлагает на законодательном уровне запретить блокировать счета государственных медицинских учреждений, если у них есть долги.

«Блокировка счетов делает невозможной операционную деятельность больниц, поликлиник и других учреждений. Прекращается закупка медикаментов, расходных материалов, медицинского оборудования, оплата коммунальных услуг и заработной платы персонала», — сказал Хамзаев.

Также он добавил, что от таких ограничений страдают россияне: у них нет доступа к необходимой медицинской помощи, что угрожает жизни и здоровью пациентов.

По мнению депутата, вместо блокировки должны быть другие меры контроля и взыскания долгов, которые не повлияют на основную деятельность. Например, можно ввести внешнее управление или штрафовать конкретных должностных лиц.

Хамзаев направил свои предложения вице-премьеру Татьяне Голиковой.

