✅ Разработана рекомендация для уточнения порядка определения ликвидационной стоимости основных средств

В конце срока амортизации балансовая стоимость объекта должна сравняться с его ликвидационной стоимостью, с учетом специфики конкретной организации.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» предписывает определять сумму амортизации объекта основных средств за отчетный период так, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

Ликвидационной стоимостью объекта ОС считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта после вычета затрат на выбытие.

Объект ОС рассматривается как будто он уже достиг окончания срока полезного использования.

После вступления ФСБУ 6/2020 в силу возникла трактовка его положений, предполагающая расчет ликвидационной стоимости с применением тех же подходов, которые используются при применении справедливой стоимости. Например, если объект ОС содержит материальные ценности, которые потенциально могут быть извлечены и проданы, то его ликвидационную стоимость предполагается оценивать исходя из текущей рыночной стоимости этих ценностей, независимо от того, будут ли их реализовывать в конце срока полезного использования объекта.

Здесь есть противоречие с экономическим смыслом амортизации, считают эксперты НРБУ «БМЦ».

Амортизация – это показатель потребления экономических выгод от актива данной конкретной организацией, и все элементы амортизации должны учитывать специфику использования объекта и специфику его предполагаемого выбытия.

В связи с этим разработали Рекомендацию Р-Х/2026-КпР «Ликвидационная стоимость основного средства» (проект) для уточнения порядка определения ликвидационной стоимости ОС с учетом специфики, присущей конкретной организации.

Так, при определении ликвидационной стоимости ОС организация должна исходить из тех же предположений, из которых она исходит при определении двух других элементов амортизации – срока полезного использования и способа начисления амортизации.

При определении ликвидационной стоимости ОС рассматривается тот способ выбытия объекта, который применят в конце срока полезного использования. Возможности получить выгоды от выбытия объекта ОС альтернативными способами, не соответствующими условиям его использования, не должны приниматься во внимание.

Ликвидационная стоимость ОС подлежит проверке на соответствие условиям использования объекта. Проверку проводят в конце каждого отчетного года и при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении ликвидационной стоимости. При этом пересматривается предполагаемый способ выбытия объекта. По результатам такой проверки при необходимости организация принимает решение об изменении ликвидационной стоимости.

