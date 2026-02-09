8162 КПК УСН моб
Малый и средний бизнес в 2025 году уплатил налоги на 13 трлн рублей

В 2026 году государство нарастит объем льготных кредитов для бизнеса до 200 млрд рублей. Это позволит поддержать предпринимателей в «сложных обстоятельствах».

По итогам 2025 года малый и средний бизнес уплатил в бюджет 13 трлн рублей налогов. Для сравнения, в 2019 году эта сумма была 5,2 трлн.

В секторе МСП в 2025 году появилось 1,3 млн представителей с учетом ИП, а в январе 2026 общее число участников составило 6,8 млн. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

«Важно создать условия, позволяющие бизнесу развиваться свободно и уверенно, давая возможность хотя бы минимально вздохнуть полной грудью в сложных обстоятельствах», — сказала вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Власти в 2026 году увеличат объем льготной кредитной поддержки в два раза — до 200 млрд рублей, расширят кредитование на оборотные цели.

