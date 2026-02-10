Представители бизнеса предложили ввести свой ОКВЭД для банной отрасли

Чтобы данные ФНС о количество бань не расходились с фактической информацией, представитель банного бизнеса предложил сделать отдельный ОКВЭД для этой отрасли.

Председатель комиссии «Опоры России» по банной индустрии Юрий Алексеев предложил присвоить банной индустрии свой ОКВЭД.

Это позволит избежать расхождения данных по числу реальных банных объектов с информацией, которая есть у ФНС. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

Пока что бани относятся к сфере физкультурно-оздоровительной деятельности (ОКВЭД 96.04). На 2025 год в индустрии работало около 18 тыс. организаций, из которых 98% — микропредприятия.

В 2025 году представители бизнеса предлагали поддержать бани так же, как и рестораны: разрешить им не платить НДС при обороте до 3 млрд рублей. Минфин выпустил письмо от 25.07.2025 № 03-07-07/72156, в котором отказался от предложения распространить подобную льготу на банные комплексы.