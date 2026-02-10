Россияне в 2025 году чаще страховались от спортивных травм. При занятиях растяжкой страховались чаще в 25 раз

Спрос на страхование от спортивных травм вырос почти в 2 раза год к году.

В России в 2025 году увеличился спрос на страховую защиту во время занятий спортом.

Так, в «Сберстраховании» и профессиональные спортсмены, и любители оформили более 1 млн таких полисов. Это почти в два раза больше, чем в 2024 году.

«Всего профессиональные спортсмены и любители заключили в 2025 году более 1 миллиона договоров по программе "Спортивная защита" — это почти в 2 раза больше, чем годом ранее», — рассказали в компании.

Также растут суммы выплат спортсменам. В 2025 году рост составил 75% по сравнению с 2024 годом, рассказал директор розничного страхования «Сберстрахования» Дмитрий Пурсанов.

В 2025 году компания выплатила по спортивным полисам почти 43 млн рублей.

Кроме того, спрос на страховку для отдельных видов спорта вырос в несколько раз.

«Россияне все чаще открывают для себя новые виды спорта и активно страхуются на случай травм, полученных во время тренировок и соревнований по ним. Так, в 2025 году в 25 раз увеличился спрос на защиту во время занятий стретчингом, в 6 раз — пауэрлифтингом и в 5 раз — эстетической акробатикой», — уточнили представители «Сберстрахования».

Больше всего полисов оформили для занятий бегом — 8% от всех договоров страхования спортсменов, заключенных в 2025 году. На втором месте плавание (6%), затем футбол, дзюдо и самбо – по 5%.

В 2024 году топ-5 был почти таким же: лидировали бег и плавание, но третье место занимало дзюдо, а самбо и футбол — четвертое и пятое соответственно.