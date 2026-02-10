Можно ли в 2026 работать на патенте и УСН без НДС, если в 2024 доход был больше 60 млн
ИП в 2024 году работал на патенте и УСН 6%. В этом же году превысили лимит дохода в 60 млн рублей, поэтому в 2025 году перешли на УСН 6% с уплатой НДС 5%.
Но в 2025 году дохода не было, поэтому ИП хочет в 2026 году снова работать на УСН 6% и патенте (сдавать в аренду нежилые помещения) без НДС.
Поскольку у ИП нет дохода в 2025 году, то в 2026 году у него будет автоматом освобождение от НДС по ст. 145 НК, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Также он имеет право работать на ПСН, потому что нулевая выручка точно меньше 20 млн рублей (лимита для применения ПСН).
