Можно ли в 2026 работать на патенте и УСН без НДС, если в 2024 доход был больше 60 млн

Если нет дохода в 2025 году, то будет автоматическое освобождение от НДС.

ИП в 2024 году работал на патенте и УСН 6%. В этом же году превысили лимит дохода в 60 млн рублей, поэтому в 2025 году перешли на УСН 6% с уплатой НДС 5%.

Но в 2025 году дохода не было, поэтому ИП хочет в 2026 году снова работать на УСН 6% и патенте (сдавать в аренду нежилые помещения) без НДС.

Поскольку у ИП нет дохода в 2025 году, то в 2026 году у него будет автоматом освобождение от НДС по ст. 145 НК, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Также он имеет право работать на ПСН, потому что нулевая выручка точно меньше 20 млн рублей (лимита для применения ПСН).